القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل جارهم خلال مشاجرة فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشقاء، بتهمة قتل جارهم بطعنات مطواة خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين داخل قرية الشعراني التابعة لمركز قوص، جنوب المحافظة، بسبب خلافات قديمة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع شخص يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر تعرضه لطعنات بمطواة خلال مشاجرة بين جيران في القرية.



وبالفحص تبين مقتل أ.م بطعنات نافذة، خلال مشاجرة اندلعت بينه وبين 3 أشقاء يوم حفل زفاف أحد أقاربهم، داخل نفس الشارع الذي شهد وقوع الجريمة، نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.



وتمكنت قوات الأمن، من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.