إعلان

القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل جارهم خلال مشاجرة فى قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:57 ص 19/11/2025

مشاجرة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشقاء، بتهمة قتل جارهم بطعنات مطواة خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين داخل قرية الشعراني التابعة لمركز قوص، جنوب المحافظة، بسبب خلافات قديمة.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع شخص يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر تعرضه لطعنات بمطواة خلال مشاجرة بين جيران في القرية.


وبالفحص تبين مقتل أ.م بطعنات نافذة، خلال مشاجرة اندلعت بينه وبين 3 أشقاء يوم حفل زفاف أحد أقاربهم، داخل نفس الشارع الذي شهد وقوع الجريمة، نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.


وتمكنت قوات الأمن، من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية 3 أشقاء القبض مشاجرة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة