أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لحاضنة الأعمال المنفذة ضمن مشروع "ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر"، الذي تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إضافة إلى إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي.

استهل المحافظ الزيارة بتفقد أقسام الحاضنة والتعرف على وحداتها الإنتاجية وبرامجها التدريبية، التي تستهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية توفر فرص عمل محلية وتستثمر الموارد البشرية المتاحة.

وأكد خلال حوار مفتوح مع مسؤولي المشروع أهمية تطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق الإنتاج لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأسر المستفيدة.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن حاضنة سيدات الأعمال تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخفض البطالة، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التراث الحرفي وتطويره بما يلائم متطلبات العصر.

وشدد المحافظ على تقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات التنموية وتذليل العقبات أمامها، مؤكدًا أن تمكين الشباب والمرأة من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة يمثل أولوية في خطة المحافظة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وخلال الجولة، شاهد المحافظ عرضًا لمشروعات الحاضنة المنفذة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمركزي أسيوط وساحل سليم، والتي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مشروعات إنتاجية متنوعة تشمل الفحم النباتي، الأزولا، منتجات سعف النخيل، الصوب الزراعية، تدوير أشجار الموز، الحرف اليدوية، تربية البط، وإنتاج الفيرمي كومبوست المستخدم كسماد عضوي.

وأشاد المحافظ بجودة المشروعات، موجّهًا بمشاركة منتجات الحاضنة في المعارض القومية بالقاهرة، وتكثيف برامج تدريب السيدات بالتعاون مع الخبراء لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

كما أعلن عن تبني عدد من المشروعات الواعدة، منها مشروع لإنتاج الأزولا بقرية مسرع بمركز أسيوط، مع تخصيص مساحة ألف متر مربع لإقامته، إضافة إلى إقامة مزرعة للبط وأبراج حمام لتوفير فرص عمل للشباب، وتبني مشروع لإنتاج مشغولات سعف النخيل مع دمجه في معارض القاهرة والتنسيق مع الشركات الكبرى لتسويق منتجاته.

وفي خطوة مبتكرة، تبنى المحافظ مشروعًا لإنشاء دار لإيواء الكلاب والقطط الضالة بهدف علاجها وترقيمها وإعادة دمجها في البيئة بعد التأهيل، وكلف بتخصيص مساحة مناسبة بقرية إسكندرية التحرير لهذا الغرض، دعمًا لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بطرق حضارية وإنسانية.