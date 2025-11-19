

بني سويف- حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل في حافلة ركاب قادمة من المنيا إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء سيرها على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين الركاب.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في أتوبيس يقل ركابًا قبل نفق سنور بنحو كيلو متر واحد باتجاه القاهرة.

على الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، إذ تمكن رجالها من السيطرة على النيران التي التهمت جسم الحافلة بالكامل، كما جرى إخلاء جميع الركاب دون تسجيل أية إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.