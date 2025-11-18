محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1400 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ترقية 1400 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن والأحياء المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2025م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء الضوابط الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وينص القرار على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

يأتي هذا القرار تمشيا مع سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة وسرعة إصدار القرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية بما يلبي تطلعاتهم وطموحهم الوظيفي بما يسهم في تطوير الأداء الإداري لدولاب العمل.