إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:



أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على أول طريق "السويس - السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان إسعاف السويس، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، أمام شركة السويس للصلب، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف، 6 سيارات من نقاط الارتكاز بالتوجه إلى موقع الحادث.



وأفادت المعاينة، بأن سائق السيارة النقل تجاوز الميكروباص على الطريق، وانحرفت عجلة القيادة في يديه، ما أدى لحدوث التصادم.



وقال مصدر طبي إن أغلب الإصابات بين الركاب متوسطة، تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات وليس بينهم أية حالات خطرة.



من جانبها، رفعت إدارة مرور السويس، آثار الحادث من حرم الطريق، لضمان السيولة المرورية، وجرى تحرير محضر بالحادث.