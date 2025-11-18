إعلان

كانوا عايزين يسرقوهم.. مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم مسلح على طريق عزبة البوصة في قنا

كتب : مصراوي

04:38 ص 18/11/2025

اطلاق نار

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهد مدخل قرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، حادثًا مأساويًا بعد أن فتح مسلحون من اللصوص النار على 3 شباب أثناء مرورهم بدراجة نارية، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة صديقيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية، أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية في الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "أسعد. م"، 30 عامًا، من قرية العركي بفرشوط، بينما أصيب كلا من: "محمد. خ"، 24 عامًا، ابن عم المتوفي، بطلق ناري في الذراع، و"عبد اللطيف. ع"، 23 عامًا، من جهينة بسوهاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

كشفت التحريات الأولية أن الضحايا كانوا يستقلون موتوسيكل ويمرون بطريق مدخل عزبة البوصة، قبل أن يعترض طريقهم عدد من اللصوص ويطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية بهدف سرقتهم، ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.

