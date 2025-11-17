بمليوني ونصف ناخب.. كفر الشيخ تستعد للانتخابات النواب بتجهيزات خاصة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انعقادها يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، لاختيار 20 نائبًا يمثلون المحافظة.

وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة ستُجرى يومي 17 و 18 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا يحق لهم التصويت في 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات

وأصدر المحافظ القرار رقم 20394 لسنة 2025، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، متصلة بغرف فرعية في المراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتلقي أي شكاوى من المواطنين عبر الخط الساخن 114 والرقم (0473220792).

تجهيزات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وكلف عبد المعطي رؤساء المدن بتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الخدمات، مع التركيز على وضع اللجان في الأدوار الأرضية وتوفير أماكن انتظار لائقة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطة طوارئ وتأمين شامل

وشدد المحافظ على تنفيذ خطة طوارئ شاملة تتضمن تجهيز المستشفيات، وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان، وتوفير مولدات كهربائية في كل مركز انتخابي، بالإضافة إلى قيام قوات الحماية المدنية بتأمين وفحص جميع المقرات قبل بدء التصويت.