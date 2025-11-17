عصابة زفتى.. مباحث الشرقية تستعيد سيارة مسروقة باهظة الثمن بعد 48 ساعة



الشرقية- ياسمين عزت:

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، في استعادة سيارة فاخرة باهظة الثمن عقب سرقتها بيومين فقط من أمام منزل مالكيها بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق، وذلك بعد جهود مكثفة قادها فريق مباحث قسم شرطة أول الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بسرقة السيارة في الساعات الأولى من الصباح، بعد قيام الجناة بكسر زجاجها والاستيلاء عليها والفرار بها.

بدأ فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد محمود عز، رئيس مباحث القسم، في جمع المعلومات وتتبع خط سير السيارة عبر فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهم تشكيل عصابي يضم شخصين من خارج المحافظة، يقيمان بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وهما بدر. ج 33 عامًا، ووليد. أ 49 عامًا.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المسروقة قبل لحظات من محاولة بيعها، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وجرى تسليم السيارة لمالكها وسط حالة من السعادة والشكر لرجال المباحث لسرعة استعادة الحق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.