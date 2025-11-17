"خلصت على حماتها وحرقت الجثة".. كيف انتهت جريمة رأس سدر؟

في حادثة أثارت صدمة وسط أهالي رأس سدر، تحولت مشاجرة عائلية إلى مأساة مأساوية، بعد أن قامت سيدة في الخمسينيات بقتل حماتها وإشعال النار في الشاليه الذي جمعهما.

أيدت محكمة استئناف جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الحكم بالسجن المؤبد على المتهمة "حنان م.م.أ"، 51 عامًا، بعد ثبوت قيامها بقتل حماتها وإشعال النار فيها داخل شاليه بمدينة رأس سدر. الجريمة التي هزت المدينة وأثارت الرعب بين السكان، تكشفت تفاصيلها في تحقيقات النيابة والتحريات الأمنية، لتظهر خلفها مشاجرة عائلية انتهت بمأساة دامية.

- تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الشاليهات بقرية سياحية في رأس سدر. وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى الموقع، تبين وجود جثة متفحمة لسيدة مسنة تُدعى "هـ. م. ح. ق." تبلغ من العمر 73 عامًا، بينما أُصيبت زوجة ابنها "ح. م. م. أ."، 51 عامًا، باختناق نتيجة الدخان.

كشفت التحريات وجود شبهة جنائية، إذ تبين أن المتهمة قتلت حماتها خنقًا إثر مشادة كلامية بينهما، حيث استخدمت "إيشاربًا" لخنقها حتى فارقت الحياة، ثم حاولت إخفاء الجريمة بوضع بطانيتين فوق الجثة وإشعال النار فيها، قبل أن تتظاهر بأنها كانت ضحية الحريق.

وأفادت التحريات أن الدافع وراء الجريمة هو الخلافات المستمرة بين المتهمة وحماتها، التي كانت تسيء معاملتها في غياب نجلها المقيم في الكويت، ما أدى إلى تصاعد التوتر حتى وقوع الجريمة.

واعترفت المتهمة بمواجهتها تفصيلًا بما ارتكبته، مبررة فعلتها بسوء معاملة حماتها وتدخلها الدائم في حياتها.

- الإجراءات القانونية

حُرر محضر بالواقعة تحت رقم 313 جنح رأس سدر لسنة 2025، وأحيلت المتهمة للنيابة التي قررت حبسها على ذمة التحقيق. لاحقًا، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بعد التأكد من ارتكاب المتهمة للجريمة وكونها بكامل قواها العقلية، وفق تقرير مستشفى العباسية.

لم ترضَ المتهمة بالحكم فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف الجنائي بمدينة طور سيناء، إلا أن المحكمة أيدت اليوم الحكم الأصلي، لتصبح العقوبة نهائية، مؤكدةً أن العدالة انتصرت وأن القاتلة ستظل خلف القضبان.