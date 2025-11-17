وزير الثقافة يتفقد عددًا من المنشآت في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالبنية الثقافية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بوزير الثقافة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الثقافية ودورها في نشر الوعي والفنون وإتاحة الخدمات الثقافية لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم الثقافة والإبداع في مختلف المحافظات

وتتضمن الزيارة تفقد عدد من المنشآت والمواقع الثقافية ببورسعيد، ومتابعة خطط التطوير، إلى جانب مناقشة جهود تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم الحراك الثقافي والفني.