إعلان

وزير الثقافة يتفقد عددًا من المنشآت في بورسعيد - صور

كتب : طارق الرفاعي

01:19 م 17/11/2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالبنية الثقافية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بوزير الثقافة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الثقافية ودورها في نشر الوعي والفنون وإتاحة الخدمات الثقافية لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم الثقافة والإبداع في مختلف المحافظات

وتتضمن الزيارة تفقد عدد من المنشآت والمواقع الثقافية ببورسعيد، ومتابعة خطط التطوير، إلى جانب مناقشة جهود تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم الحراك الثقافي والفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محب حبشي محافظ بورسعيد أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة محافظة بورسعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو