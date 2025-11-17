بالصور- مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بالأقصر

توفي شخص وأصيب 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "إسنا - الأقصر"، ودفع مرفق الإسعاف بعدد 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة على كوبري قرية الدبابية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي لحين استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت مدينة إسنا شهدت انقلاب أتوبيس رحلات منذ يومين لتلاميذ خلال عودتهم من مشاركتهم بمهرجان الإسماعيلية للطفل، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع “أهل مصر”؛ والذي حدث على طريق الصحراوي الغربي بمدينة إسنا جنوب الأقصر؛ إذ تعرض الأتوبيس للانقلاب نتيجة انفجار الإطار الأمامي ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة في يد السائق.