البحيرة - أحمد نصرة:

استغاثة أطلقتها زوجة شابة تدعى ميار من داخل مسكنها بدولة الإمارات، تشكو ممارسات زوجها معها بعد أن تركها دون أموال وقطع عنها المرافق، لتشتعل بعدها مواقع التواصل بحالة واسعة من التعاطف.

كشف محمود الشامي، محامي الزوجة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، وقال إن بداية القصة كانت بعد زواج ميار في الإمارات، حينما أقنعها زوجها بالنزول إلى أهلها وعدم العودة سريعًا، وبعد عودتها إلى مصر تركها عند أسرتها شهورًا، دون التكفل بمصروفاتها، فقررت رفع دعوى نفقة ضده.

وأضاف المحامي أن ميار سافرت لاحقًا إلى الإمارات لرفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة هناك، وبالفعل تحددت جلسة ووافق الزوج على دفع 2000 درهم نفقة شهرية لها ولابنتها، وبعد التصالح عادت للعيش معه، لكنه حاول مجددًا إجبارها على السفر إلى مصر، وهو ما رفضته تمامًا.

وتابع الشامي: أن الزوجة فطنت إلى مكيدة يديرها الزوج بإعادتها وابنتها إلى مصر، ومن ثم رفع دعوى بمنعها من السفر، ليهرب من دفع النفقة المقررة في الإمارات، وعندما رفضت العودة فعل الزوج معها ما أوضحته في فيديو استغاثتها الذي انتشر على نطاق واسع.

وكشف محامي الزوجة إن العلاقة كانت متوترة بين موكلته وزوجها وبدأت الخلافات بسبب عدم صراحته معها في مسألة فرق السن، حيث تفاجأت بأن الفارق يتجاوز 10 أعوام بعد عقد القران، وأشار إلى أن من أسباب الخلافات أيضًا تربية الزوج لكلب، كانت تتقبله وهو صغير، ولكن بعدما كبر خشيت منه على طفلتها.

من جانبها، أكدت مي ، شقيقة ميار، أن الأخيرة بخير وتقيم في مكان آمن هي وطفلتها تحت رعاية الجهات الأمنية بالإمارات، مشيرة إلى موجة كبيرة من التعاطف أحاطت بها منذ بداية الواقعة.

وأوضحت أن الجهات المعنية في مصر والإمارات تحركت فورًا لبحث ملابسات ما جرى، وأن التحقيقات جارية تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية.

وكشف مصدر أن لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء المصري تواصلت مع ميار فور رصد شكواها، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في الداخل والخارج، وبالتنسيق مع قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بوزارة الخارجية.

وخرجت ميار في بث مباشر جديد طمأنت خلاله متابعيها ووجهت الشكر للمسؤولين في مصر والإمارات على سرعة الاستجابة لاستغاثتها، والعمل على حل مشكلتها.