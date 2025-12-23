إسرائيل: لن نغادر سوريا وغزة وسننشئ مستوطنات شمال القطاع

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال سيعمل على إنشاء مواقع استيطانية في شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت عنه القناة 14 العبرية.

وأضاف كاتس، خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل شمال رام الله بالضفة الغربية: "سنُقيم بؤرًا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون – لكننا نحن من يحكم"

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن ننسحب أبدًا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤر استيطانية شمالي القطاع".

وزعم "هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية، وحاليًا، وبفضل المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروعة في 7 أكتوبر توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن بعيد".

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى التوغلات شبه اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في سوريا، قائلًا: "لن نتحرك مليمترًا واحدًا من سوريا".