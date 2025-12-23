رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين المتقدمين لشغل منصب عميد كلية علوم الرياضة.

وضمت اللجنة في عضويتها: الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عاطف نمر خليفة، الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها وعميد الكلية الأسبق، إلى جانب الدكتور هيثم عبد الحميد، الأستاذ بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء، والمقترحات والأفكار المقدمة من المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، فضلًا عن عرض رؤية كل مرشح لتطوير كلية علوم الرياضة على المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة، وبمنتهى الحيادية والشفافية، بما يحقق صالح العملية التعليمية ويواكب متطلبات التطوير المؤسسي.