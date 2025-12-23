إعلان

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:16 م 23/12/2025

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين المتقدمين لشغل منصب عميد كلية علوم الرياضة.

وضمت اللجنة في عضويتها: الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عاطف نمر خليفة، الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها وعميد الكلية الأسبق، إلى جانب الدكتور هيثم عبد الحميد، الأستاذ بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء، والمقترحات والأفكار المقدمة من المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، فضلًا عن عرض رؤية كل مرشح لتطوير كلية علوم الرياضة على المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة، وبمنتهى الحيادية والشفافية، بما يحقق صالح العملية التعليمية ويواكب متطلبات التطوير المؤسسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس جامعة بنها اختيار عميد كلية علوم الرياضة الدكتور ناصر الجيزاوي لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟