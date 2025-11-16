إعلان

كسر مفاجئ في خط رئيسي وقطع المياه عن عدد من المناطق بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

09:22 م 16/11/2025

كسر مفاجئ- أرشيفية

البحيرة ـ أحمد نصرة:


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حدوث كسر مفاجئ بخط طرد رافع مياه صلاح العبد بقطر 630 مم «بولي إيثيلين»، والمغذي لمدينة وادي النطرون.


ودفعت الشركة بفرق الطوارئ والصيانة إلى موقع الكسر لبدء أعمال الإصلاح، ونبهت أنه سيتم قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق مدينة وادي النطرون اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الضخ تدريجيًا إلى معدلاته الطبيعية.


وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تكثّف جهودها للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.


كما دعت أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.


وأكدت الشركة استمرار توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح، مع إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول للحصول على الدعم اللازم.

الشرب والصرف الصحي كسر مفاجئ خط رئيسي

