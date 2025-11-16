إعلان

خوفًا من الفضيحة.. سيدة تُلقي حفيدها الرضيع في شارع بقنا

كتب : مصراوي

06:01 م 16/11/2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت أجهزة مديرية أمن قنا القبض على سيدة خمسينية، بتهمة إلقاء حفيدها الرضيع، البالغ من العمر 5 أيام، في أحد شوارع قرية عوامر بني برزة بمركز أبوتشت، خوفًا من افتضاح أمر حمل ابنتها سفاحًا.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبوتشت أن المتهمة ارتكبت الواقعة لإخفاء حمل ابنتها نتيجة علاقة غير شرعية، حيث اعترفت عقب ضبطها بحمل الرضيع وإلقائه بعيدًا عن المنزل.

وكان مركز شرطة أبوتشت قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على رضيع حديث الولادة ومجهول الهوية، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بضبط المتهمة.

