"الثقافة" تعوض ضحايا حادث طلاب أسوان وتخلد ذكرى المشرفة الراحلة (صور)

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي تعرض له طلاب من محافظة أسوان أثناء عودتهم من فعاليات أسبوع "أهل مصر" بالإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة المشرفة داليا سليمان والطفلة سلوان محمود مرزوق.

أقرت الوزارة، عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، صرف 150 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفيتين، و30 ألف جنيه لكل مصاب، بهدف دعمهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وتخليدًا لذكراها، وجّه الوزير بإطلاق اسم الراحلة داليا سليمان، مشرفة الفوج، على إحدى قاعات قصر ثقافة أسوان الجديد المقرر افتتاحه قريبًا، تقديرًا لدورها الإنساني.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، زار الوزير الطلاب المصابين في المجمع الطبي الدولي بالأقصر، عقب الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا، حيث استمع إلى تقرير مفصل من الفريق الطبي عن الوضع الصحي لكل حالة، مؤكدًا استمرار متابعته اليومية لهم وتوفير كامل الرعاية الطبية والمعنوية حتى تماثلهم للشفاء.

كما اطمأن هنو على الحالات التي غادرت مستشفى طيبة بمدينة إسنا بعد تلقي الرعاية اللازمة من إصابات تراوحت بين السحجات والكدمات، وتابع الحالة الصحية لأربعة طلاب ما زالوا يتلقون العلاج بالمجمع الطبي الدولي، حيث اطلع على خطط علاجهم والفترة المتوقعة لتعافيهم.