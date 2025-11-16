تداول 56 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 13 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 56 ألف طن بضائع و749 شاحنة و138 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و376 شاحنة و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع و373 شاحنة و17 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا سجل مغادرة السفينة "LINE 2" اليوم الأحد، وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينتان "ALCUDIA EXPRESS" و"الحرية".

وكان الميناء قد استقبل بالأمس ثلاث سفن وهي: "Bridge"، و"ALCUDIA EXPRESS"، و"الحرية".

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، وأور، وآيلة. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "BIG6" وغادرته السفينة "QUEEN"، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1100 راكب.