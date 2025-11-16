إعلان

وفاة أقدم محفظ قرآن بالأقصر عن عمر يناهز 100 عام

كتب : مصراوي

12:21 ص 16/11/2025

الحاج مصطفى محمد عبد الرحيم داود

الأقصر - محمد محروس:

شيع أهالي قرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، مساء السبت، جثمان أقدم حافظ للقرآن الكريم في القرية، الحاج مصطفى محمد عبد الرحيم داود، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ100 عام.

ولد الفقيد عام 1925 بقرية أصفون المطاعنة، وتميز منذ طفولته بذكاء لافت وقدرة استثنائية على الحفظ، حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا عام 1932 وهو في السابعة من عمره، ليصبح من أوائل وأشهر الحفظة في المنطقة.

عرفه أهالي القرية بالتقوى والصلاح وحسن الخلق، وكان مرجعًا لأبناء القرية في أحكام التجويد وتعليم القرآن لعقود طويلة.

وخلّف خبر وفاته حالة من الحزن بين أهالي أصفون المطاعنة، الذين أكدوا أنه كان رمزًا للعلم والبركة.

وتقام مراسم العزاء في مسقط رأسه بالقرية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وفاة محفظ قرآن عبدالرحيم داود أصفون المطاعنة

