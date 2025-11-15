محافظ أسوان يتابع مصابي انقلاب أتوبيس الطلاب ويقدم التعازي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التطورات الصحية لطلاب المحافظة الذين كانوا يشاركون في فعاليات مهرجان الإسماعيلية ضمن الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".

وتعرض الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه لحادث انقلاب على الطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة، في المسافة الواقعة بين مدينتي إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، نتيجة انفجار الإطار الأمامي، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسائق. وأسفر الحادث عن إصابة 24 طالبًا وطالبة، فضلاً عن وفاة مشرفة الرحلة داليا سليمان (50 عامًا) والتلميذة سلوان محمود مرزوق (14 عامًا).

وأكد محافظ أسوان أنه تم التنسيق الكامل مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل مستشفى طيبة بإسنا. كما كلف المحافظ شوقي مصطفى، رئيس مدينة السباعية، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالتوجه فورًا إلى مستشفى طيبة لمتابعة الحالات على أرض الواقع.

وتابع نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد الإجراءات، للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات العلاجية اللازمة للمصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات وسحجات وكسور وارتجاج، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، ويواصل الأطباء المختصون تقديم الخدمات الطبية لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

وقدم محافظ أسوان تعازيه لأسر الفقيدتين، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين وعودتهم إلى منازلهم سالمين.