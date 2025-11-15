إعلان

بعد إضافة درجاتها.. طالبة بسوهاج تحقق 94.6% وتلتحق بكلية الطب

كتب : عمار عبدالواحد

01:02 م 15/11/2025

الطالبة حبيبة أحمد رشدي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مدرسة أحمد زويل الخاصة بسوهاج عن إضافة 11 درجة لمجموع الطالبة حبيبة أحمد رشدي بالصف الثالث الثانوي، وذلك عقب الفصل في قضيتها، ليصل مجموعها النهائي إلى 94.6%.

وأوضحت المدرسة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" أن الطالبة تمكنت بعد هذا التعديل من الالتحاق بكلية الطب بسوهاج، محققة إنجازًا كبيرًا وتصدرًا مميزًا بين زملائها، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المدرسة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت إدارة المدرسة أن هذا النجاح يعكس إصرار الطالبة واجتهادها، ويجسد حرص المدرسة على دعم طلابها ومساندتهم حتى الحصول على كامل حقوقهم، متمنية لها دوام التوفيق في مسيرتها الجامعية.





