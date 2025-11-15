نقل حالتين من مصابي أتوبيس الوادي الجديد إلى مستشفيات أسيوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قررت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تحويل حالتين من مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق الداخلة – الفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهما الصحية.

وتبين أن الحالات التي جرى تحويلها هي:

أماني مروان بكر، 21 عامًا، ومقيمة بقرية أبو هريرة بالفرافرة، أصيبت بكسر في الضلوع وتحتاج إلى عرض على طبيب جراحة قلب وصدر.

أحمد صابر حميد، 18 عامًا، ومقيم بمركز الفرافرة، أصيب بارتجاج في المخ، وجُهز لنقله إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

وجرى تجهيز سيارتي إسعاف مجهزتين بالكامل لنقل المصابين تحت إشراف طبي من مستشفى الداخلة العام، بالتعاون مع مرفق إسعاف المحافظة.

وكان طريق الداخلة – الفرافرة بمنطقة الكيلو 100 قد شهد صباح اليوم السبت انقلاب أتوبيس نقل عام، ما أسفر عن إصابة 38 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام بواسطة سيارات الإسعاف وبعض السيارات المارة بالقرب من الحادث.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم الدفع بمعدات من الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور المركز لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.