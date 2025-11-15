رمان على الطريق.. تفاصيل انقلاب سيارة في حادث زفة عروس بسوهاج (صور)

إعادة البصر والأمل.. انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" بمدينة الطور (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أفادت مصادر طبية وأمنية بتفاصيل حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الزراعي السريع الغربي أمام قرية الشعارنة شمالي محافظة سوهاج، بين سيارة ملاكي ضمن زفة عروس وسيارة ربع نقل محملة بفاكهة الرمان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وانقلاب سيارة النقل على الطريق، ما أحدث إعاقة جزئية لحركة المرور.

وتلقت مستشفى سوهاج العام المصابين وهم:

نور بهاء الدين هاشم 3 سنوات: كدمة بالجبهة وسحجات متفرقة بالوجه.

عمر بهاء الدين هاشم 7 سنوات: جرح قطعي بالأذن اليمنى حوالي 2 سم وسحجات بالقدمين.

بهاء الدين هاشم حسانين 38 سنة: كدمة بالجبهة وجروح سطحية وكدمات وتورم.

محمد محمود عرفة 52 سنة: اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح ردي بالوجه حوالي 2 سم.

ياسين محمود أحمد 26 سنة: سحجات بالوجه واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

أحمد محمود عبدالرحيم 30 سنة: كدمات بالصدر وسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

شريف جمال محمود 26 سنة: اضطراب في الوعي.

الميسر عبدالرحمن أحمد 40 سنة: جرح ردي حوالي 4 سم بفروة الرأس.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.