بالأسماء.. إصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أُصيب 31 شخصًا في حادث مروري وقع، منذ قليل، على طريق الداخلة - الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري.

وتبيّن انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق الداخلة - الفرافرة عند الكيلو 100 بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، ما أسفر عن إصابة 31 شخصًا، وهم:

علي السيد عبد الرحيم – 16 عامًا – البحيرة

رمضان سعيد عبد القادر – 40 عامًا – البحيرة

رضا عبد العزيز بجا الله – 54 عامًا – البحيرة

أحمد سامي عبد العزيز – 25 عامًا – البحيرة

نجلاء عبد الرحيم محمد – 20 عامًا – الكفاح – الفرافرة

إيمان عمر يوسف – 18 عامًا – الفرافرة

فاطمة منصور حسين – 25 عامًا – أبو منقار

أماني منصور حسين – 21 عامًا – أبو منقار

أماني مروان بكر – 21 عامًا – أبو هريرة

روان عبد المنعم عبد الشافي – 21 عامًا – الكفاح

محمد صديق عبد المجيد – 70 عامًا – الفرافرة

أشجان محمد صديق – 21 عامًا – الفرافرة

محمود محمد لطفي – 33 عامًا – الفيوم

بسام محمد غريب – 35 عامًا – الفرافرة

محمد خيري محمد – 33 عامًا – الجيزة

أحمد صابر حميد – 18 عامًا – الفرافرة

أحمد محمد أحمد – 24 عامًا – الغربية

عبد الرحمن شحات رجب – 40 عامًا – الداخلة

القذافي محمد فهمي – 48 عامًا – الخارجة

محمد عبد الرحيم كامل – 21 عامًا – الفرافرة

فاطمة محمد جمعة – عامان – الداخلة

أسماء السيد علي – 30 عامًا – الداخلة

طه علي سنوسي – 39 عامًا – بلاط

سيد جمعة إبراهيم – 45 عامًا – الهنداو

شهد محمد محمد – 18 عامًا – الفرافرة

نورة رزق محمد – 19 عامًا – الفرافرة

نورة منصور عبد الستار – 20 عامًا – الفرافرة

أمينة منصور أحمد – 20 عامًا – الفرافرة

آية رضا منصور – 20 عامًا – الفرافرة

ياسمين خالد علي – 20 عامًا – الفرافرة

سارة إبراهيم العاصي – 20 عامًا – الفرافرة

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.