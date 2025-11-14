إعلان

ليلة العمر تحولت لكارثة.. حادث مروع ينهي زفة عروس بسوهاج ويصيب 8 أشخاص -صور

كتب : عمار عبدالواحد

11:45 م 14/11/2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي السريع الغربي "أسيوط - سوهاج"، حادث تصادم أمام قرية الشعارنة بين سيارة ملاكي ضمن زفة عروس وأخرى ربع نقل محملة بفاكهة الرمان، ما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادث، ودفعت هيئة الإسعاف ب4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وانتقلت الجهات المختصة لموقع الحادث.

وتبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى سوهاج العام.

