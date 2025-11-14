جثة في المسجد.. العثور على شاب مشنوق بإحدى الزوايا بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب معلقة بزاوية مسجد في منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الشاب "خ.ج.م"، 36 عامًا، داخل زاوية مسجد بالمنطقة المذكورة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة خور عواضة إلى موقع البلاغ، حيث تم معاينة الجثة وبدء التحقيقات الأولية لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن الحادث انتحار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.