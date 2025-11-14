جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ورشة تفاعلية بعنوان "العلماء هم بناة السلام" للأطفال من سن 6 سنوات حتى 16 عامًا، للتوعية بدور العلم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الهدف من الورشة هو غرس قيم السلام والعمل الجماعي واحترام العلم والعلماء في نفوس الأطفال، وربط التراث العلمي المصري القديم بالقيم الإنسانية المعاصرة.

وأوضح مدير المتحف أن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية المستلهمة من إنجازات العلماء المصريين القدماء في مجالات الطب والهندسة والفلك والطاقة، كما تعرّف الأطفال على العالم المصري إمحوتب كنموذج للعالم الذي جمع بين العلم والبناء وخدمة الإنسانية.

وأكد مدير المتحف أن الأطفال قاموا خلال الورشة بتصميم "مدينة السلام" التي تجسّد دور العلم في بناء مستقبل أفضل، من خلال تنفيذ نماذج مصغّرة مثل: مستشفى السلام، محطة للطاقة الشمسية، مرصد لمتابعة النجوم، منازل آمنة، وحدائق للَّعب، مستخدمين مواد بسيطة.

وأشار مدير المتحف إلى حرص إدارة المتحف على ربط النشء الذين يعيشون في محيط المتحف بالأحداث العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالعلم والحضارة، من خلال إتاحة تجارب عملية ممتعة تضمن بقاء أثر المعرفة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية هو حدث للأمم المتحدة يُقام في 10 نوفمبر من كل عام، وأقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر عام 2001، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم للعلم في المجتمع، وضرورة إشراك الجماهير على نطاق أوسع في المناقشات المتعلقة بالقضايا العلمية الناشئة، إضافة إلى التأكيد على أهمية العلم ودوره في حياتنا اليومية.