مصرع شقيقتين تحت أنقاض منزلهما في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت شقيقتان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر انهيار منزل مكون من طابقين عليهما بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص بالواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من الفحص أن الضحيتين هما رانا محمد إبراهيم، 10 أعوام، وشقيقتها ريناد محمد إبراهيم، 12 عامًا، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثتيهما من أسفل الأنقاض.

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب انهيار المنزل.