الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 3 محامين وعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة، لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حمدي الليثي، والمستشار أحمد يوسف الفرارجي، وسكرتير المحكمة علي حسين علي.

ترجع وقائع القضية رقم 11080 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بتزوير متهمين في محررات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "أ.ا.ع" حاصل على ليسانس حقوق فوجئ بصدور أحكام نهائية ضده في القضيتين أرقام 26633 لسنة 2023 و26632 لسنة 2023 جنح المنتزه أول، وموضوعهما تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة مزور توقيعه عليه لصالح المتهم الأول "أ.م.ع" محامي.

وتبين تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية وحضر عنه المتهم الثاني "أ.ا.ال" عاطل، بموجب توكيل مزور رقم 1514/ح لسنة 2023 توثيق المنتزه أول، واستنفذ طرق الطعن على الأحكام الصادرة فيهما حتى أصبحت نهائية واجبة النفاذ.

ووفقًا لأوراق القضية، اضطر المجني عليه لدفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه بدون وجه حق للمتهم الأول للتصالح في تلك القضايا، بعد أن توصل إليه عن طريق محامية المتهم الثالث "أ.ع.ال" محام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تزوير المحررات بقصد الاستيلاء على أمواله، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير توكيل رسمي وإيصال أمانة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.