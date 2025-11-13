عادت أزمة أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية لتتصدر المشهد، لكن هذه المرة مع بدء تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المقامة على أراضي طرح النهر.

تأتي هذه الإزالات بعد أشهر قليلة من غرق أكثر من ألف فدان وتضرر عشرات المنازل جراء الارتفاع الكبير في منسوب المياه، مما أدى إلى تلف محاصيلهم الزراعية وغمر ممتلكاتهم.

وعبر الأهالي المتضررون عن صدمتهم وغضبهم من توقيت تنفيذ قرارات الإزالة، خاصة وأنهم لم يتمكنوا بعد من استعادة حياتهم الطبيعية بعد أزمة الغرق الأخيرة.

وقال محمد عبدالسميع، أحد المتضررين: إن بيته مبني منذ 15 عامًا ويدفع إيجارًا سنويًا قدره 4300 جنيه.

وأضاف بأسى: "الشهر الماضي المياه أغرقت كل ما نملك، والنهاردة لوادر الري بتشيل الجدران التي تبقت لنا لتسترنا خلال فصل الشتاء، ومافيش أمامنا الآن إلا الشارع لنسكن فيه".

وأكدت إحدى سيدات القرية، أن "عفشنا لسه مرمي على الطريق، وبدل ما الحكومة تساعدنا نرجع بيوتنا ونعيش حياة طبيعية بعد تراجع منسوب المياه، نفذت إزالات وجابت بيوتنا على الأرض ومحدش سألنا هنروح بعيالنا فين".

وأشار الأهالي إلى أن المنطقة شهدت العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في منسوب النيل، الأمر الذي استدعى تدخل المحافظة حينها لتوزيع المساعدات الإنسانية والبطاطين على الأسر المتضررة.

من جانبها، أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن أعمال الإزالة تتم تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف إزالة التعديات الواقعة على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى النيل.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن تلك التعديات تمثل "خطورة داهمة على حياة المواطنين والممتلكات"، خاصة في المناطق المعرضة لارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ 114 حالة إزالة فورية بمحافظة المنوفية ضمن الموجة 27 لحماية مجرى النيل وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للأراضي.

