البحيرة - أحمد نصرة:



نفى الشيخ منصور أبو العدب، مدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة الأنباء التي جرى تداولها بشأن سقوط تلميذ من الطابق الثاني داخل معهد أبوالمطامير وإصابته بارتجاج في المخ.



وأوضح مدير المنطقة، أن التلميذ عمران علاء مراجع، المقيد بالصف الأول الابتدائي بالمعهد، تعرض لإصابة أثناء اليوم الدراسي، حيث حدث تدافع بين التلاميذ داخل الفصل مما تسبب في سقوطه على ذراعه الأيسر وشعوره بألم به.



وأضاف أنه جرى استدعاء ولي أمر التلميذ فورًا، ونقله إلى المستشفى العام بأبو المطامير للكشف الطبي، حيث تبين إصابته بكسر في الذراع، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً أن التلميذ في صحة جيدة الآن.