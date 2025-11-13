إعلان

كسر بالذراع.. الأزهر يكشف حقيقة سقوط تلميذ من الدور الثاني بمعهد في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:43 م 13/11/2025

جثة طفل - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:


نفى الشيخ منصور أبو العدب، مدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة الأنباء التي جرى تداولها بشأن سقوط تلميذ من الطابق الثاني داخل معهد أبوالمطامير وإصابته بارتجاج في المخ.


وأوضح مدير المنطقة، أن التلميذ عمران علاء مراجع، المقيد بالصف الأول الابتدائي بالمعهد، تعرض لإصابة أثناء اليوم الدراسي، حيث حدث تدافع بين التلاميذ داخل الفصل مما تسبب في سقوطه على ذراعه الأيسر وشعوره بألم به.


وأضاف أنه جرى استدعاء ولي أمر التلميذ فورًا، ونقله إلى المستشفى العام بأبو المطامير للكشف الطبي، حيث تبين إصابته بكسر في الذراع، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً أن التلميذ في صحة جيدة الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر سقوط تلميذ البحيرة معهد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية