بالصور- محافظ أسيوط يعلن عن خطة لتأسيس أول نادي للذكاء الاصطناعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء دراسة وإعداد خطة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي على مستوى المحافظة، بهدف دعم شباب أسيوط من الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن النادي سيكون منصة تدريبية متكاملة لإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، وفق معايير قبول محددة تضمن الكفاءة والجدارة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع نائب المحافظ الدكتور مينا عماد، والسكرتير العام المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، والسكرتير العام المساعد الأستاذ خالد عبد الرؤوف، إلى جانب المستشارين العسكريين والأمنيين وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ خلو المحافظة تمامًا من مرض الحمى القلاعية بين الماشية، مشيرًا إلى استمرار حملات التحصين والمتابعة الميدانية من قبل مديرية الطب البيطري، وعدم تسجيل أي حالات اشتباه حتى الآن.

كما استعرض جهود مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، موضحًا تنفيذ حملات يومية للتعقيم والترقيم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتكليف رؤساء المراكز بتوفير الدعم اللوجستي لهذه الحملات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بملف رخص الإدارات الهندسية، شدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد القانونية للبت في الطلبات وتبسيط الإجراءات، مع متابعة دورية واختيار عينات عشوائية للمراجعة ومحاسبة المقصرين، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والانضباط الإداري.

وأكد أبو النصر أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة واستدامة إزالة المخلفات، ودعم المبادرات البيئية للحفاظ على المظهر الحضاري والحد من التلوث، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة.

وفي قطاع الصحة، أعلن المحافظ الانتهاء من تجهيز صيدلية الإسعاف بجوار مستشفى المبرة لتقديم خدمات علاجية بأسعار تقل بنسبة 25% عن السوق، مع افتتاح فرع آخر بسور حديقة الفردوس يضم فرعًا للمصل واللقاح، دعمًا للمنظومة الصحية وتيسير الحصول على الخدمات الطبية.

كما وجه بضرورة حماية المواقع الأثرية والتاريخية مثل وكالة شلبي وحمام ثابت وقنطرة المجذوب، وإزالة التعديات المحيطة بها، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لترميم بعض المواقع التراثية.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، أبرزها التصالح في مخالفات البناء بنسبة إنجاز بلغت 99.10%، والمتغيرات المكانية بنسبة 99%، مؤكدًا الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة وتقنين أوضاع أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 14 باكية للجمعيات الخيرية أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لترويج منتجات الجمعيات وتوفير فرص عمل للشباب، كما اعتمد قبول عدد من التبرعات لصالح المحافظة والمراكز وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، مثمنًا المساهمات المجتمعية التي تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة في دعم جهود التنمية.