مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق محور شمال الأقصر

كتب : محمد محروس

10:59 م 12/11/2025

مستشفى الكرنك الدولي

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب دراجته النارية على طريق محور شمال الأقصر.

وتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها شاب في السادسة عشرة من عمره، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث انقلاب دراجة نارية مستشفى الكرنك الدولي النيابة العامة محور شمال الأقصر مدير أمن الأقصر مصرع شاب

