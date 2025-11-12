الشرقية - ياسمين عزت:

خيم الحزن على أهالي عزبة مكيس التابعة لقرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تلقيهم نبأ وفاة الشاب لؤي حازم في جزيرة كريت بدولة اليونان، حيث كان يعمل هناك منذ فترة سعيًا وراء الرزق.

وناشدت أسرة الشاب الراحل أبناء الجالية المصرية باليونان، وسفارة مصر في أثينا، سرعة التدخل لإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، تمهيدًا لدفنه بمسقط رأسه بقرية نشوة.

وأعربت الأسرة عن بالغ حزنها وألمها لفقدان نجلها الذي فارق الحياة بعيدًا عن وطنه وأهله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنّ عليهم بالصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن بقرية نشوة بعد تداول أنباء وفاة الشاب كريم وصفي في دولة إيطاليا، أثناء وجوده هناك بحثًا عن لقمة العيش.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة الشاب كريم وصفي مساء اليوم الأربعاء فور وصول جثمانه إلى القرية، لدفنه في مقابر أسرته وسط أجواء من الحزن والوداع.