بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم بين سيارتي أجرة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:54 م 12/11/2025

مشهد من الحادث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة على طريق فوه - دسوق أمام قرية السالمية التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وصول 7 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه للتأمين الصحي ومستشفى دسوق العام نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: محمد م.ا، 40 عامًا، بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، أحمد ع.ح، 57 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكسر بعظمة العضد الأيسر، وجرح بطول 15 سم بفروة الرأس، أسامة ر.ا، 27 عامًا، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نورا ع.ز، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى، باتعة ا.ع، 62 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، السيد ا.ع.ع، 22 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر مجهول الهوية، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

حادث تصادم طريق فوه - دسوق قرية السالمية كفر الشيخ مستشفى دسوق العام إصابة 7 أشخاص

