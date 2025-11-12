المنيا- جمال محمد:



أمرت نيابة المنيا، اليوم الأربعاء، بحبس سائق سيارة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، على خلفية الحادث الأليم الذي تسبب في مصرع 5 أشخاص من بينهم الفنان، وإصابة 5 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين تعاطيه للمواد المخدرة وقت وقوع الحادث.



وكان السائق ويدعى "حسام .م" أصيب في الحادث وتماثل للشفاء وعقب توقيع الكشف الطبي لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، تبين تعاطيه للمخدرات "جوهر الحشيش"، فأمرت النيابة العامة بحبسه.



وتعود أحداث الواقعة إلى فجر يوم الجمعة الماضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 5 آخرين.



وضمت قائمة المتوفين الذين تم التصريح بدفنهم كل من: أشرف محمد، 50 عاما، وزوجته ياسمين علي، 49 سنة، ناجح عبد العزيز، 46 عاما، علاء عبد العزيز، 38 عاما، جميعهم يقيمون أسيوط، ولحق بهم الفنان اسماعيل الليثي مساء الاثنين الماضي.



كما أصيب: سري جمعة، 31 عاما، شريف سامي، 48 عاما، حسام محمد، 35 عاما، عمر أشرف، 13 عاما، محمد أشرف، 35 عاما، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



