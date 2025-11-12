انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي لدائرة العامرية بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة بمحافظة الإسكندرية، ومقرها منطقة الدخيلة، صباح اليوم الأربعاء، عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد الانتهاء من عمليات الفرز في جميع اللجان الفرعية.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي: حصل المرشح صالح عبد المنعم ضيف الله على 69,992 صوتًا، بينما حصل المرشح محمد أبو العمايم على 68,254 صوتًا، وتلاه المرشح أحمد خليل خيرالله بعدد 67,794 صوتًا، فيما نال المرشح محمد طارق 63,178 صوتًا، وجاء المرشح عبد الرازق القنايشي في المركز الخامس بـ33,000 صوت.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية عامة هي "الدخيلة، ومحرم بك، والرمل، والمنتزه، وسيدي جابر"، فيما يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.