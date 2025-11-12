

المنيا- جمال محمد:

أظهرت نتائج الحصر العددي للدائرة الرابعة بمحافظة المنيا "أبو قرقاص"، وصول 4 مرشحين لجولة الإعادة.

أسفر الحصر العددي عن تصدر "مجدي سعداوي" للأصوات بإجمالي 33251 صوتا، يليه في المرتبة الثانية "حازم فاروق طه"، بإجمالي 21777 صوتا، ثم "حسام الدين محمود علي" 20751 صوتا، ثم "شريف طاهر" 17986 صوتا.

ومن المقرر أن يخوض المرشحون الأربعة جولة الإعادة على مقعدي تلك الدائرة.

وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه الأرقام هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وليست النتيجة الرسمية النهائية، والتي ستُعلن لاحقًا.