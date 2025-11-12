إعلان

إدريس وبشاري في الصدارة.. تفاصيل الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الأولى بالأقصر

كتب : مصراوي

04:38 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر الأقصر، والتي أسفرت عن حصول المرشحين أحمد إدريس وعبد الرحمن بشاري على أعلى عدد أصوات.

وبحسب الحصر العددي الذي أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات، حصل المرشح أحمد إدريس، مرشح حزب حماة الوطن، على 12 ألفًا و918 صوتًا، فيما حصل المرشح عبد الرحمن بشاري، المرشح المستقل، على 14 ألفًا و525 صوتًا، حيث يخصص مقعد مقعد فردي وحيد لهذه الدائرة.

ويأتي هذا الحصر العدد ضمن أعمال فرز الأصوات التي جرت في اللجان الفرعية التابعة للدائرة الأولى، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في ختام يومي التصويت بمحافظة الأقصر، والتي شهدت مشاركة واسعة من الناخبين.

انتخابات مجلس النواب وات ناخبي الدائرة الأولى بالأقصر دائرة الأولى بالأقصر

