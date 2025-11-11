محافظ الإسماعيلية يوجه بتسريع ملفات تقنين الأراضي والتصالح في البناء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتسريع وتيرة العمل في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين وإنهاء كل الطلبات المقدمة في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة آخر مستجدات الملفين.

وشدد جلال على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على أصول الدولة، مشيرًا إلى أن "حق الدولة لا يتعارض مع حق المواطن".

واستعرض الاجتماع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، حيث وجه المحافظ بسرعة تحصيل المبالغ المستحقة من الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

كما ثمّن المحافظ جهود مجالس المدن في ملف التصالح، موجهًا باستمرار تكثيف عمل اللجان الفنية لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف إزالة التعديات ضمن "الموجة 27"، وتقرير المتغيرات المكانية، حيث أشاد المحافظ بالتحرك الإيجابي في مختلف الملفات.