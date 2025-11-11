إعلان

صوتها لم يكتمل.. نقل ناخبة للمستشفى بعد تعرضها للإغماء داخل لجنة انتخابات بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:00 م 11/11/2025
أسوان – إيهاب عمران:

تعرّضت ناخبة لحالة إغماء مفاجئة أثناء قيامها بالإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، داخل لجنة مدرسة الشراونة التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا يفيد بتعرض الناخبة، التي تبلغ من العمر 43 عامًا، لحالة إعياء أدت إلى إغمائها داخل لجنة الشراونة التابعة للدائرة الرابعة بمركز إدفو، وعلى الفور، تم نقل الناخبة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

ويتنافس في انتخابات البرلمان في محافظة أسوان 59 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية على 5 مقاعد بالنظام الفردى، فالدائرة الأولى والتى تضم مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة دراو يتنافس فيها 17 مرشحا على مقعدين، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم امبو يتنافس فيها 5 مرشحين على مقعد واحد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة يتنافس فيها 17 مرشحا على مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة إدفو يتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد واحد، بينما خصص لأسوان 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

