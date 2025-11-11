وفد من جامعة الدول العربية يراقب سير انتخابات النواب بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

زار وفد من جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عددًا من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن جهود المراقبة الدولية لضمان الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الدستورية.

وتفقد الوفد عدداً من اللجان، من بينها لجنة مدرسة جميلة بو حريد التابعة لإدارة المنتزه أول، للاطلاع على الإجراءات المتبعة وتنظيم العملية الانتخابية، مع التركيز على مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات وتسهيل مشاركة الناخبين.

وتشهد الإسكندرية انتخابات مجلس النواب من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرا انتخابيا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط متابعة تنظيمية وأمنية لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانسيابية.