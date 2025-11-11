بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة

محافظ أسيوط: إغلاق اللجان في اليوم الأول دون رصد مخالفات (فيديو وصور)

دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل في مدينة المنيا- صور

خرج قبل قليل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا الاثنين، من مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا.

ومن المقرر أن يتجه الجثمان إلى منطقة إمبابة بالجيزة محل سكنه، وذلك لأداء صلاة الجنازة وتشييعه لمثواه الأخير.

توفي إسماعيل الليثي متأثرًا بالإصابات التي لحقت به إثر حادث تصادم وقع فجر الجمعة الماضية على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل بمحافظة أسيوط.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع أربعة أشخاص آخرين وإصابة عدد من أعضاء فرقة الليثي الموسيقية.