أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة على الأنشطة التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة الانضباط للشارع.

تشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من تحرير وتشميع 41 منشأة خالفت قرار الغلق، وذلك خلال حملات موسعة نُفذت خلال الساعات الماضية بجميع أنحاء المحافظة.

متابعة آنية من غرفة العمليات المركزية

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. وتابع أعمال الحملات كل من خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ، لضمان سرعة رصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

توضيح مواعيد الغلق والاستثناءات

وأضاف محافظ أسيوط أن قرار مواعيد الغلق ينص على إغلاق المحال التجارية يوميًا في التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية. وتستثنى الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات والمخابز ومحال السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

تكثيف المرور على الأسواق والشوارع

ولفت المحافظ إلى أن رؤساء المراكز والأحياء كثفوا حملات المرور الميداني على الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، خاصة في ظل المتابعة اللحظية من مركز السيطرة.

التزام صارم وتطبيق فوري للقانون

وشدد اللواء محمد علوان على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على الصالح العام، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المخالفات

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، موضحًا أن غرف العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114) والتعامل الفوري معها.