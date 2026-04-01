كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تأثر لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا بالهتافات العنصرية لجماهير بلاده ضد المسلمين، خلال مباراة منتخب مصر.

لامين يامال يرفض الاحتفال مع جماهير إسبانيا

أشارت الصحيفة على أن لامين يامال لم يشارك في جولة التكريم التي قام بها لاعبو "روخا" في ملعب آر سي دي إي، وغادر الملعب "وجهه عابس".

وشهدت مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، هتافات عنصرية من عدد كبير من المدرجات، خلال الشوط الأول، واضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتوقف، ولم يوقف الحكم، المباراة ولم يُفعّل بروتوكول مكافحة العنصرية.

ووفقا للصحيفة، كانت الهتافات موجهة ضد لاعبي منتخب مصر، إلا أن نجم المنتخب الإسباني، لامين يامال، مسلم ويمارس شعائره الدينية، لذا فإن هذه الهتافات العنصرية لم تخل من التمييز ضده.

ورصدت كاميرات التلفزيون الإسباني حالة الذهول التي انتابت اللاعب، إزاء ما كان يحدث من جماهير إسبانيا، وبدا عليه التأثر الشديد بما حدث.

ولم ينضم لامين إلى زملائه عندما قام اللاعبون الإسبان، عند صافرة النهاية، بجولة شرف حول الملعب لتحية الجماهير.

وأفادت إذاعة كادينا سير أن لامين يامال غادر ملعب آر سي دي إي من الخلف، برفقة حارس أمن، ووجهه عابس.

