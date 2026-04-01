أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب كفر جنزور، بتكلفة 800 ألف جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة المنشآت الرياضية.

تطوير لخدمة الشباب

أوضح المحافظ أن المشروع يستهدف دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية.

مراكز الشباب كخدمة مجتمعية

أشار المحافظ إلى أن مراكز الشباب تمثل مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تسهم في بناء شخصية النشء والشباب وتنمية قدراتهم البدنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب توفير متنفس آمن وحضاري لأبناء القرى.

خطة تطوير مستمرة

أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنشآت الرياضية بمختلف المراكز والقرى، بما يواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، ودعم قطاع الشباب باعتباره أحد أهم محاور التنمية.

تنفيذ وفق المعايير

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن أعمال الطرح والتنفيذ جرت وفق الضوابط القانونية، وتحت إشراف كامل من المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.