ضبط 9 آلاف لتر سولار مجمعة داخل محطة وقود مخالفة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:13 ص 01/04/2026

اللواء محمد علوان

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود بجميع المراكز والأحياء، بهدف ضبط منظومة الأسعار ومواجهة مختلف صور الغش والتلاعب، وضمان انتظام العمل داخل المنشآت الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

ضبط محطة وقود تجمع سولار بشكل غير قانوني

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، تمكنت خلال حملات مكثفة للمرور على محطات تموين السيارات من ضبط إحدى المحطات لقيامها بتجميع كميات من السولار بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

تحرير محاضر والتحفظ على 9 آلاف لتر سولار

وأضاف أن الحملة حررت محضرين ضد المحطة المخالفة، بعد ضبط والتحفظ على نحو 9 آلاف لتر من السولار تم جمعها بشكل غير قانوني، بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.

إجراءات قانونية مشددة

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التزام بالقانون وعدم التهاون مع المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار سوق الوقود، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وضمان توافر المواد البترولية بشكل منتظم.

قنوات استقبال شكاوى المواطنين

وفي سياق متصل، دعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الفورية.

أسيوط حملات تموينية ضبط سولار محطات الوقود الغش التجاري التموين والتجارة الداخلية البنزين الوقود محافظة أسيوط مراقبة الأسواق

