أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة لتمركز الإسعاف بطريق علوان التابع لمركز ومدينة أسيوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الطبية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة آليات استقبال البلاغات وسرعة الاستجابة

وتفقد المحافظ سير العمل داخل التمركز، حيث اطلع على آليات تلقي البلاغات من غرفة العمليات الرئيسية، واطمأن على كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. وشدد على ضرورة التواصل الفوري مع المواطنين لضمان تقديم الخدمة الإسعافية في أسرع وقت ممكن.

حوار مباشر مع أطقم المسعفين

وخلال جولته، تحدث المحافظ مع أطقم المسعفين للتعرف على مستوى جاهزيتهم ومدى حصولهم على التدريب اللازم، مشيدًا بجهودهم المستمرة في إنقاذ المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة. وأكد أن رجال الإسعاف يمثلون خط الدفاع الأول في منظومة الرعاية الصحية ويعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

تفقد تجهيزات سيارات الإسعاف

كما شملت الجولة تفقد ثلاث سيارات إسعاف متمركزة بالموقع، مجهزة بأحدث الإمكانيات الطبية. وضمت السيارات وحدة حضانة حديثة لنقل الأطفال المبسترين بكبسولة متطورة وأجهزة تنفس صناعي، إضافة إلى سيارتين كوحدات عناية مركزة متنقلة تحتويان على أجهزة إنعاش قلبي رئوي وصدمات كهربائية وأجهزة متابعة حيوية (مونيتور) ورسم قلب.

تأكيد على رفع جاهزية خدمات الطوارئ

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول جاهزية السيارات وإمكاناتها الفنية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وأكد ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بكفاءة أثناء نقل المصابين إلى المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.