إعلان

8 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 22 ألف طن بضائع

كتب : حسام الدين أحمد

11:15 ص 01/04/2026

ميناء سفاجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رست 8 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 22000 طن بضائع و1194 شاحنة و149 سيارة.

ولم تتأثر موانئ البحر الأحمر الكائنة على ساحب البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة بحالة الطقس غير المستقرة حتى صباح اليوم الأربعاء، إذ انتظمت حركة الشحن ومعدلات تداول البضائع.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و544 شاحنة و108 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع و650 شاحنة و41 سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينتين Alcudia Express وPan LiLi، بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS EXPRESS، وأمل، والحرية. وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين POSEIDON EXPRESS وأمل، وغادرت السفينتان Alcudia Express وPan LiLi.

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و233 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي أور، وسينا، وآيلة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 3810 ركاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا تداول بضائع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

