صدمه موتوسيكل.. مصرع طفل إثر حادث تصادم أثناء عودته من المدرسة في المنوفية

كتب : مصراوي

01:25 ص 11/11/2025

1000984130

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي الطفل سليم أحمد عبد المحسن مصرعه، بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر حادث تصادم مروع أثناء عودته من المدرسة.

وتبين أن الطفل كان قد نزل من حافلة المدرسة في الاتجاه المقابل لمنزله، وأثناء محاولته عبور الطريق صدمه موتوسيكل مسرع، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفى بركة السبع المركزي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، الذين نَعوا الطفل بعبارات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

